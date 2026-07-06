4 Zodiak yang Langsung Mundur Saat Pacar Menunjukkan Bad Attitude, Punya Etika yang Tidak Bisa Ditawar

JawaPos.com-Setiap orang berhak diperlakukan dengan baik, terutama pasangan.

Setiap zodiak pasti memiliki batas toleransi berbeda-beda saat mereka diperlakukan dengan tidak layak. Ada yang masih bisa memberikan maaf dan kesempatan kedua.

Namun, empat zodiak berikut tampaknya tidak akan memberikan maaf saat pasangan menunjukkan sikap yang buruk. Mereka tidak akan bertahan lama di dalam hubungan, dan lebih memilih untuk putus.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (6/7) berikut empat zodiak yang menerapkan etika yang ketat saat pacaran.

Capricorn

Capricorn selalu menuntut suatu hal di dalam hubungan. Mereka sangat terikat dengan orang yang sudah dipilih sebagai pasangannya. Mereka tahu bahwa capricorn pantas mendapatkan pasangan yang memperlakukan mereka dengan baik dan penuh hormat. Bagi capricorn marah, sedih, kecewa bukan alasan untuk bersikap tidak menghargai pasangan.

Virgo

Virgo memahami bahwa setiap hubungan pasti memiliki masa naik dan turun. Virgo memang tidak suka menyerah begitu saja, mereka juga tidak senang mengakhiri hubungan. Jika pasangannya terus memperlakukan mereka dengan tidak hormat, maka virgo akan memilih putus.

Leo

Leo tidak akan ragu mencari pasangan lain yang memperlakukan mereka dengan lebih baik. Leo juga yakin masih banyak pilihan di luar sana. Jika anda tidak bisa menghormati leo, mereka akan memilih menghargai diri sendiri dengan meninggalkan hubungan tersebut.

Scorpio