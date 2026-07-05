Rajin Menabung, 4 Shio Ini Diprediksi Rezekinya Bertambah di Tahun 2026

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, tidak semua orang menunggu keberuntungan datang begitu saja. Ada pula shio-shio tertentu yang dikenal telaten, hemat, dan pandai mengelola uang hingga perlahan membangun stabilitas finansialnya sendiri.
Sifat hati-hati dalam mengambil keputusan membuat mereka lebih siap menyambut peluang saat datang, terutama di tahun 2026 yang diprediksi membawa hasil dari kerja keras sebelumnya.
Bagi shio-shio ini, menabung dan disiplin bukan sekadar kebiasaan, melainkan kunci untuk memperbesar rezeki dan membuka jalan menuju kondisi keuangan yang lebih mapan.
Tak heran jika mereka kerap dianggap punya potensi besar untuk menikmati buah dari jerih payah yang selama ini dijalani.
Melansir Horoscope, berikut empat shio yang diprediksi sumber rezekinya bertambah dan siap menikmati hasil kerja keras di tahun 2026.
1. Ayam
Orang yang lahir di Tahun Ayam diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang di tahun 2026.
Meskipun mereka mungkin menghadapi banyak rintangan, tapi energi tahun ini dapat membantu mengurangi tekanan tersebut.
Dari Juni hingga Juli, kemampuan berjejaring dan komunikasi mereka diharapkan akan bersinar.
Di tempat kerja, mereka mungkin mendapatkan pengakuan dari atasan dan berkolaborasi, sementara pemilik bisnis dapat memperoleh manfaat dari kepercayaan klien yang lebih kuat.
Baik aliran pendapatan utama maupun sekunder mereka diproyeksikan akan meningkat, didukung oleh penilaian keuangan yang baik dan pendekatan yang disiplin terhadap risiko.
2. Tikus
Orang yang lahir di Tahun Tikus sering kali memiliki banyak akal dan mahir dalam mengidentifikasi peluang dalam situasi yang kompleks.
Mulai bulan Juni, hubungan mereka dengan mentor dan pendukung yang membantu diharapkan akan membaik, terutama selama paruh kedua bulan tersebut.
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