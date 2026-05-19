Orang yang Rajin Menabung Biasanya Menghindari 8 Kesalahan Kecil Ini dalam Kehidupan Sehari-hari

JawaPos.Com - Kondisi finansial yang stabil sering bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan.

Banyak orang dengan gaji biasa justru mampu memiliki tabungan yang terus bertambah karena lebih disiplin menjaga kebiasaan sehari-hari.

Sebaliknya, tidak sedikit orang yang penghasilannya cukup besar tetapi uangnya cepat habis karena terlalu sering melakukan kesalahan kecil yang dianggap sepele.

Pengeluaran kecil yang terus berulang perlahan bisa membuat kondisi keuangan menjadi berantakan tanpa disadari.

Orang yang rajin menabung umumnya memiliki pola pikir yang lebih hati-hati terhadap uang.

Mereka memahami bahwa kestabilan finansial dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kesalahan kecil yang biasanya dihindari oleh orang yang rajin menabung dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tidak Membeli Sesuatu Hanya karena Sedang Diskon

Banyak orang sering tergoda membeli barang hanya karena melihat potongan harga besar.

Padahal, barang yang dibeli belum tentu benar-benar dibutuhkan. Kebiasaan seperti ini sering membuat uang keluar tanpa terasa, terutama jika dilakukan berulang kali.

Orang yang rajin menabung biasanya lebih tenang menghadapi godaan diskon.

Mereka tidak langsung membeli sesuatu hanya karena murah atau sedang tren.

Sebelum mengeluarkan uang, mereka akan berpikir apakah barang tersebut memang penting atau hanya keinginan sesaat.

Sikap seperti ini membantu mereka menjaga pengeluaran tetap terkendali dan menghindari penyesalan setelah berbelanja.