Bukan Karena Gaji Besar, Orang yang Rajin Menabung Ternyata Menghindari 11 Kesalahan Sepele Ini

JawaPos.Com - Keuangan yang stabil sering dianggap hanya dimiliki oleh orang dengan penghasilan besar. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu.

Banyak orang dengan pendapatan biasa justru mampu memiliki tabungan yang konsisten karena lebih berhati-hati dalam menjalani kebiasaan sehari-hari.

Bukan soal seberapa besar uang yang masuk, tetapi tentang bagaimana seseorang mengelola hal-hal kecil yang sering dianggap sepele.

Pengeluaran yang tampak ringan jika dilakukan terus-menerus dapat menguras keuangan tanpa disadari.

Orang yang rajin menabung biasanya memahami hal ini dengan baik. Mereka bukan selalu hidup serba terbatas, tetapi lebih sadar terhadap keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas kesalahan sepele yang biasanya dihindari oleh orang yang rajin menabung.

1. Terlalu Sering Membeli Barang karena Tergoda Diskon

Tulisan “promo terbatas”, “flash sale”, atau “diskon besar” sering membuat seseorang merasa harus segera membeli sesuatu sebelum kehabisan kesempatan. Padahal, tidak semua barang diskon benar-benar dibutuhkan.

Orang yang rajin menabung biasanya tidak mudah terburu-buru saat melihat potongan harga.

Mereka cenderung bertanya pada diri sendiri apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya sekadar keinginan sesaat.

Sikap seperti ini membantu mereka menghindari pengeluaran impulsif yang sebenarnya bisa ditunda.

Mereka memahami bahwa membeli barang murah yang tidak dibutuhkan tetap merupakan pemborosan.

Fokus utama bukan pada murahnya harga, tetapi pada manfaat jangka panjang dari barang tersebut.

2. Menganggap Pengeluaran Kecil Tidak Akan Berpengaruh