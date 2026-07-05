Takdirnya Manis, 13 Weton Ini Dianugerahi Rezeki yang Tak Ada Habisnya Menurut Primbon Jawa

Weton nasib emas dan banyak rezeki kata Primbon Jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya membawa keberuntungan besar bagi pemiliknya.

Mereka sering dianggap mudah mendapatkan jalan keluar saat menghadapi masalah, sekaligus lebih lancar dalam urusan rezeki, pekerjaan, dan peluang hidup.

Selain itu, weton-weton ini juga disebut memiliki pesona yang membuat mereka mudah mendapat simpati serta dukungan dari orang di sekitarnya.

Keberuntungan yang menyertai mereka diyakini membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh kemudahan.

Dikutip dari akun YouTube Bara raja cirebon, disebutkan bahwa ada 13 weton yang memiliki nasib emas karena dikaruniai rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Orang dengan weton Rabu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol dan kemampuan mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Karakter mereka yang bertanggung jawab dan bijaksana membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya.

Perjalanan finansial mereka diprediksi akan selalu lancar dengan aliran rezeki yang konsisten. Berdasarkan primbon, mereka tidak akan mengalami kesulitan keuangan yang berarti dalam hidupnya.

2. Rabu Wage

Dengan karakter yang mengayomi, weton ini mencerminkan sosok pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki rekan sumur sinamba yang berarti dekat dengan kecerdasan dan kreativitas.

Kegigihan mereka dalam mencapai hasil terbaik menjadi modal utama kesuksesan. Kombinasi dari sifat-sifat positif ini membawa mereka pada keberuntungan finansial yang berlimpah.

3. Kamis Legi