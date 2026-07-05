7 Weton Perempuan yang Diyakini Punya Perlindungan Spiritual Kuat Menurut Primbon Jawa

Weton perempuan yang bikin makhluk halus takut kata Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, hari kelahiran atau weton sering dikaitkan dengan sifat batin, aura, dan kekuatan yang dimiliki seseorang.

Pada sebagian weton perempuan, dipercaya ada energi spiritual yang begitu kuat sehingga mereka tampak sulit digoyahkan oleh gangguan, baik dari manusia maupun hal-hal yang bersifat gaib.

Kekuatan itu bukan hanya soal ketegasan sikap, tetapi juga diyakini muncul dari kedekatan dengan nilai-nilai spiritual dan doa yang mereka jaga.

Tak heran jika weton-weton ini kerap dianggap memiliki benteng alami yang membuat mereka lebih tenang, berwibawa, dan sulit dipengaruhi.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan ada tujuh weton perempuan yang dipercaya mampu membuat makhluk halus takut menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Weton ini memiliki neptu 11, terdiri dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7, berada di bawah naungan lintang kiriman. Pribadi yang terlahir pada hari ini dikenal memiliki kepribadian ramah, sopan santun, dan sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Kemampuannya dalam menyusun kata-kata dan mengarang sangat menonjol, ditambah dengan sifatnya yang mudah merasa kagum terhadap sesuatu. Konsistensi dalam beribadah menjadi ciri khas utama yang membuatnya ditakuti oleh makhluk gaib jahat, didukung dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimilikinya.

2. Sabtu Kliwon

Memiliki neptu 17 yang terbentuk dari nilai hari Sabtu 9 dan pasaran Kliwon 8, berada dalam pengaruh lintang wulanjar. Karakternya cenderung suka pamer dan mengharapkan pujian, namun di balik itu tersimpan sifat mengalah dan tidak suka berebut dalam pembicaraan.

Meski kadang terkesan keras hati, sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk bersikap sopan dan santun. Kemampuan supranaturalnya yang tinggi membuatnya mudah berinteraksi dengan makhluk gaib, meski tetap mempertahankan kesederhanaan walau berlimpah harta.

3. Kamis Pon