Hatinya Sangat Ikhlas, 9 Weton Ini Punya Banyak Rezeki dan Harta Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan bukan hanya dengan karakter seseorang, tetapi juga dengan arah kehidupan yang akan dijalani.
Salah satu sifat yang dipercaya membawa pengaruh baik adalah keikhlasan, karena hati yang tulus dan tidak banyak menuntut sering dianggap membuka jalan bagi datangnya rezeki.
Orang dengan sikap seperti ini diyakini memiliki energi positif yang membuat hidupnya lebih mudah dipenuhi keberkahan.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa ada sembilan weton yang berlimpah rezeki dan harta karena memiliki kepribadian ikhlas menurut Primbon Jawa.
1. Rabu Kliwon
Weton yang memiliki neptu 15 ini berada di bawah naungan lintang tiwa-tiwa, menjadikan pemiliknya sebagai pemikir ulung dengan pembawaan lembut yang mampu memberi kesan mendalam. Kemampuan berkomunikasi yang natural disertai kepekaan terhadap perasaan orang lain menjadi ciri khas kepribadiannya.
Kehidupan rumah tangganya cenderung harmonis dengan watak kala tinantang yang membuatnya berani menegakkan keadilan. Lakuning Srengenge yang menaunginya meramalkan kehidupan yang sentosa dengan wibawa yang mampu menerangi lingkungan sekitarnya.
2. Rabu Pon
Dengan neptu 14 dan berada di bawah naungan lintang lumbung sebagai simbol kemakmuran, weton ini memiliki keseimbangan antara kecenderungan menunjukkan kelebihan dan kesederhanaan. Dibawah pengaruh Mantri sinaroja dan bumiabeta, sosoknya menampilkan kepemimpinan yang mumpuni.
Penampilannya yang kalem namun penuh wibawa mampu memberikan ketentraman bagi sekitarnya. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tanggung jawab menjadi karakteristik utamanya.
3. Rabu Pahing
Memiliki neptu 16 dan dinaungi lintang gajah mina, weton ini dikenal dengan kebahagiaan yang sering hadir berkat sifatnya yang tulus. Semangat tinggi dan pemikiran yang teguh menjadi modal utama dalam mengejar cita-citanya.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia