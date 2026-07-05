Hatinya Sangat Ikhlas, 9 Weton Ini Punya Banyak Rezeki dan Harta Menurut Primbon Jawa

Weton banyak rezeki dan harta berkat kepribadian ikhlas kata Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan bukan hanya dengan karakter seseorang, tetapi juga dengan arah kehidupan yang akan dijalani.

Salah satu sifat yang dipercaya membawa pengaruh baik adalah keikhlasan, karena hati yang tulus dan tidak banyak menuntut sering dianggap membuka jalan bagi datangnya rezeki.

Orang dengan sikap seperti ini diyakini memiliki energi positif yang membuat hidupnya lebih mudah dipenuhi keberkahan.

Bukan hanya rezeki, tetapi juga kelancaran dalam urusan harta dan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:9 Weton yang Diyakini Membawa Berkah dan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa ada sembilan weton yang berlimpah rezeki dan harta karena memiliki kepribadian ikhlas menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Kliwon

Weton yang memiliki neptu 15 ini berada di bawah naungan lintang tiwa-tiwa, menjadikan pemiliknya sebagai pemikir ulung dengan pembawaan lembut yang mampu memberi kesan mendalam. Kemampuan berkomunikasi yang natural disertai kepekaan terhadap perasaan orang lain menjadi ciri khas kepribadiannya.

Kehidupan rumah tangganya cenderung harmonis dengan watak kala tinantang yang membuatnya berani menegakkan keadilan. Lakuning Srengenge yang menaunginya meramalkan kehidupan yang sentosa dengan wibawa yang mampu menerangi lingkungan sekitarnya.

2. Rabu Pon

Dengan neptu 14 dan berada di bawah naungan lintang lumbung sebagai simbol kemakmuran, weton ini memiliki keseimbangan antara kecenderungan menunjukkan kelebihan dan kesederhanaan. Dibawah pengaruh Mantri sinaroja dan bumiabeta, sosoknya menampilkan kepemimpinan yang mumpuni.

Penampilannya yang kalem namun penuh wibawa mampu memberikan ketentraman bagi sekitarnya. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tanggung jawab menjadi karakteristik utamanya.

3. Rabu Pahing