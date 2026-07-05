Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 21.22 WIB

6 Zodiak yang Paling Mengandalkan Intuisi, Meski Sering Tak Menyadarinya

Gambar utama - Image
Ilustrasi intuisi/freepik

JawaPos.com – Tidak semua orang mengambil keputusan hanya berdasarkan logika. Bagi sebagian orang, perasaan pertama yang muncul justru sering menjadi petunjuk paling akurat, meski kerap diabaikan begitu saja.

Dalam astrologi, ada zodiak-zodiak tertentu yang dikenal memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap situasi, orang lain, dan perubahan energi di sekitarnya.

Mereka biasanya cepat menangkap tanda-tanda kecil, membaca suasana tanpa banyak penjelasan, dan merasa ada sesuatu yang “tidak beres” bahkan sebelum fakta terungkap.

Menariknya, kemampuan itu tidak selalu mereka sadari sebagai intuisi yang kuat.

Melansir AstroTalk, berikut enam zodiak yang kerap memiliki naluri tajam, tetapi justru sering meremehkannya.

1. Pisces

Pisces dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling intuitif.

Mereka sangat emosional dan spiritual, serta cenderung menyerap perasaan orang lain.

Banyak orang memiliki mimpi yang jelas, firasat yang kuat, atau wawasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mereka mungkin menganggapnya sebagai imajinasi semata.

2. Cancer

Cancer sangat peka terhadap perubahan emosi.

Mereka dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres bahkan sebelum seseorang mengucapkan sepatah kata pun.

Inti dari intuisi mereka adalah empati, yang memungkinkan mereka untuk membaca orang dan situasi dengan ketelitian yang menakjubkan.

3. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Masa Sulit Berlalu, 4 Zodiak Ini Akan Bangkit dengan Kuat - Image
Zodiak

Masa Sulit Berlalu, 4 Zodiak Ini Akan Bangkit dengan Kuat

Minggu, 5 Juli 2026 | 21.17 WIB

Rezekinya Sangat Banyak, 5 Zodiak Ini Punya Potensi Kaya Raya di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Rezekinya Sangat Banyak, 5 Zodiak Ini Punya Potensi Kaya Raya di Tahun 2026

Minggu, 5 Juli 2026 | 20.43 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Menuju Kemakmuran di Tahun 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Menuju Kemakmuran di Tahun 2026

Minggu, 5 Juli 2026 | 20.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore