6 Zodiak yang Paling Mengandalkan Intuisi, Meski Sering Tak Menyadarinya

JawaPos.com – Tidak semua orang mengambil keputusan hanya berdasarkan logika. Bagi sebagian orang, perasaan pertama yang muncul justru sering menjadi petunjuk paling akurat, meski kerap diabaikan begitu saja.
Dalam astrologi, ada zodiak-zodiak tertentu yang dikenal memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap situasi, orang lain, dan perubahan energi di sekitarnya.
Mereka biasanya cepat menangkap tanda-tanda kecil, membaca suasana tanpa banyak penjelasan, dan merasa ada sesuatu yang “tidak beres” bahkan sebelum fakta terungkap.
Menariknya, kemampuan itu tidak selalu mereka sadari sebagai intuisi yang kuat.
Melansir AstroTalk, berikut enam zodiak yang kerap memiliki naluri tajam, tetapi justru sering meremehkannya.
1. Pisces
Pisces dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling intuitif.
Mereka sangat emosional dan spiritual, serta cenderung menyerap perasaan orang lain.
Banyak orang memiliki mimpi yang jelas, firasat yang kuat, atau wawasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mereka mungkin menganggapnya sebagai imajinasi semata.
2. Cancer
Cancer sangat peka terhadap perubahan emosi.
Mereka dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres bahkan sebelum seseorang mengucapkan sepatah kata pun.
Inti dari intuisi mereka adalah empati, yang memungkinkan mereka untuk membaca orang dan situasi dengan ketelitian yang menakjubkan.
3. Scorpio
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