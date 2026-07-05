6 Shio Ini Diprediksi Paling Hoki, Rezekinya Mengalir Tanpa Perlu Susah Payah Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Menurut perhitungan astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang sedang berada dalam periode keberuntungan di mana rezeki tampak datang begitu saja.

Para pemilik shio ini sering dipandang mendapat hoki berkali-kali tanpa harus mempertaruhkan usaha besar.

Masuknya rezeki secara tiba-tiba membuat shio-shio tersebut sering diasosiasikan dengan kemudahan dan keberlimpahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sedikit usaha pun, pintu peluang materi dan keberuntungan cenderung terbuka bagi mereka.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, disebutkan ada enam shio yang diperkirakan paling hoki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus

Mereka yang terlahir di bawah naungan shio tikus, khususnya generasi 1972 dengan elemen air, 1984 dengan elemen kayu, 1996 dengan elemen api, dan 2008 dengan elemen tanah, akan merasakan berkah finansial yang mengalir deras sepanjang 2025.

Kepribadian mereka yang penuh perhitungan dan memiliki kemampuan analisis bisnis yang mendalam menjadi fondasi kuat bagi datangnya keberuntungan ini.

Rezeki yang mengalir kepada mereka bukanlah hasil dari kerja ekstra yang dilakukan di tahun ini, melainkan buah dari keputusan investasi cerdas yang telah mereka tanam di masa sebelumnya.