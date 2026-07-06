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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.10 WIB

Penuh Keberuntungan! 10 Weton Ini Diyakini Mudah Mendapat Hoki Setiap Hari Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang memiliki hoki besar (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang memiliki hoki besar (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan istimewa sehingga lebih mudah memperoleh keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilik weton tersebut diyakini memancarkan energi positif yang mampu menarik rezeki, peluang baik, serta berbagai kemudahan dalam menjalani aktivitas tanpa harus melalui perjuangan yang terlalu berat.

Keberuntungan yang datang secara berulang membuat weton-weton ini sering dianggap sebagai simbol nasib baik dan keberlimpahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki peluang besar untuk menikmati keberuntungan dan hoki setiap hari berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki neptu 14 yang berasal dari penjumlahan nilai hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8.

Mereka dikaruniai hati seperti rembulan yang mampu memberikan ketenangan dan pesona bagi orang-orang di sekitarnya.

Pemilik Jumat Kliwon dianugerahi kemampuan berkomunikasi yang baik, kecerdasan dalam berbicara, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dengan sifat loyal dan energik yang dimilikinya, mereka sering diberkati dengan limpahan rezeki sepanjang perjalanan hidup.

2. Rabu Pon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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