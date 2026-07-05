7 Weton yang Diprediksi Mendapat Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Menurut Primbon Jawa, beberapa weton sedang memasuki periode keberuntungan yang membawa kebahagiaan dan aliran rezeki.

Bukan hanya energi positif yang menyertai, orang-orang dengan weton ini diprediksi menerima peluang materi dari berbagai sumber.

Setiap langkah mereka cenderung membuka pintu rezeki dan keberuntungan yang signifikan.

Masa depan bagi pemilik weton tersebut diramalkan lebih cerah, penuh kejutan menyenangkan, dan kelapangan hidup.

Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan ada tujuh weton yang diperkirakan bakal menerima rezeki melimpah menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage

Individu yang terlahir pada Sabtu Wage memiliki daya magnetis yang mampu menarik perhatian dan simpati dari lingkungan sekitarnya.

Karakter mereka yang hangat dan terbuka membuat keluarga serta sahabat terdekat selalu bersedia memberikan bantuan dalam berbagai situasi.

Peluang besar akan segera menghampiri mereka melalui jaringan hubungan yang telah dibangun dengan kokoh selama ini.

Keluarga menjadi fondasi utama yang memberikan kekuatan dan dukungan tak terbatas dalam perjalanan hidup mereka.