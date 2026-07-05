Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 20.26 WIB

7 Weton yang Diprediksi Mendapat Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang diramalkan akan mengalami kelancaran rezeki (Magnific/Jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan akan mengalami kelancaran rezeki (Magnific/Jcomp)

JawaPos.com – Menurut Primbon Jawa, beberapa weton sedang memasuki periode keberuntungan yang membawa kebahagiaan dan aliran rezeki.

Bukan hanya energi positif yang menyertai, orang-orang dengan weton ini diprediksi menerima peluang materi dari berbagai sumber.

Setiap langkah mereka cenderung membuka pintu rezeki dan keberuntungan yang signifikan.
Masa depan bagi pemilik weton tersebut diramalkan lebih cerah, penuh kejutan menyenangkan, dan kelapangan hidup.

Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan ada tujuh weton yang diperkirakan bakal menerima rezeki melimpah menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage

Individu yang terlahir pada Sabtu Wage memiliki daya magnetis yang mampu menarik perhatian dan simpati dari lingkungan sekitarnya.

Karakter mereka yang hangat dan terbuka membuat keluarga serta sahabat terdekat selalu bersedia memberikan bantuan dalam berbagai situasi.

Peluang besar akan segera menghampiri mereka melalui jaringan hubungan yang telah dibangun dengan kokoh selama ini.

Keluarga menjadi fondasi utama yang memberikan kekuatan dan dukungan tak terbatas dalam perjalanan hidup mereka.

Berbagai bentuk pertolongan akan datang secara spontan, mulai dari kesempatan usaha hingga bantuan finansial yang tak diduga sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Auranya Penuh Cahaya yang Positif, 8 Weton Ini Bawa Keberuntungan dan Rezeki Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Auranya Penuh Cahaya yang Positif, 8 Weton Ini Bawa Keberuntungan dan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Minggu, 5 Juli 2026 | 05.52 WIB

Jangan Kaget, 8 Weton Ini Bakalan Tajir Mendadak di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Jangan Kaget, 8 Weton Ini Bakalan Tajir Mendadak di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.07 WIB

Keinginannya Sangat Kuat, 5 Weton Ini Punya Tekad Baja Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Keinginannya Sangat Kuat, 5 Weton Ini Punya Tekad Baja Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore