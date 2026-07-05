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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 5 Juli 2026 | 17.05 WIB

4 Shio yang Diprediksi Gajinya Naik Besar pada Juli 2026, Kondisi Keuangan Makin Stabil dan Menjanjikan

Ilustrasi shio yang gajinya akan naik besar. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang gajinya akan naik besar. (Magnific)

JawaPos.Com - Memasuki Juli 2026, suasana astrologi Tionghoa dipercaya membawa perubahan positif bagi sejumlah shio, terutama dalam bidang pekerjaan dan keuangan. 

Periode ini diperkirakan menjadi waktu ketika kerja keras yang selama ini dilakukan mulai mendapatkan apresiasi. 

Bagi sebagian orang, penghargaan tersebut dapat hadir dalam bentuk kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus, atau tanggung jawab baru yang diikuti dengan peningkatan penghasilan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perubahan energi setiap bulan diyakini memengaruhi peluang yang dimiliki masing-masing shio

Walaupun ramalan ini tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Dilansir dari Yourtango, inilah empat shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kenaikan gaji sekaligus kondisi keuangan yang semakin stabil.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang disiplin, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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