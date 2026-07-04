Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.52 WIB

Auranya Penuh Cahaya yang Positif, 8 Weton Ini Bawa Keberuntungan dan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang membawa keberuntungan finansial. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini membawa keberuntungan serta rezeki yang melimpah berkat sifat baik hati yang dimiliki oleh pemiliknya.

Orang-orang dengan weton tersebut umumnya digambarkan memiliki sifat welas asih dan kepedulian tinggi terhadap sesama, sehingga mereka mudah disukai dan dihormati oleh lingkungan sekitar.

Sifat positif ini dipercaya menjadi daya tarik tersendiri yang membawa berbagai keberkahan dalam kehidupan, baik dalam hal rezeki maupun hubungan sosial.

Mengutip kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut delapan weton yang disebut membawa keberuntungan dan rezeki karena kebaikan hati menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Wage

Dengan neptu 10, weton ini berada di bawah naungan lintang magelut yang membawa keberkahan berlimpah. Sosok kelahiran ini dikenal memiliki kecerdasan tinggi, selalu bersemangat, dan energik dalam menghadapi tantangan hidup.

Mereka memiliki kejujuran yang terpuji dan kebiasaan menolong sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Diprediksi akan mengalami kemajuan signifikan dalam karir serta kekayaan di masa mendatang dengan aliran rezeki yang sangat lancar.

2. Jumat Legi

Memiliki neptu 13, weton ini melahirkan pribadi yang dapat diandalkan dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Karakteristik mereka yang bertanggung jawab dan pantang menyerah membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan serta posisi penting di tempat kerja.

Kemuliaan hati mereka tercermin dari sikap yang tidak pernah mengeluh dan selalu siap membantu mencari solusi bagi permasalahan orang lain. Kemampuan mengendalikan emosi menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan, dengan prediksi akan memperoleh rezeki berlimpah dan kemajuan karir.

3. Selasa Wage

Dengan neptu 67, weton ini menciptakan sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan kesetiaan luar biasa dalam pekerjaan. Mereka dianugerahi kemampuan mengelola keuangan dengan bijaksana sejak usia muda.

Kelebihan mereka terletak pada kemampuan menjadi bawahan yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Bidang pelayanan publik, keamanan, pertanian, dan administrasi menjadi area dimana mereka dapat berkembang dengan optimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jangan Kaget, 8 Weton Ini Bakalan Tajir Mendadak di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Jangan Kaget, 8 Weton Ini Bakalan Tajir Mendadak di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.07 WIB

Keinginannya Sangat Kuat, 5 Weton Ini Punya Tekad Baja Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Keinginannya Sangat Kuat, 5 Weton Ini Punya Tekad Baja Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.47 WIB

Perhatikan Kepribadian Mereka, 6 Weton Ini Punya Rezeki Tak Terhingga Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Perhatikan Kepribadian Mereka, 6 Weton Ini Punya Rezeki Tak Terhingga Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 06.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore