Keinginannya Sangat Kuat, 5 Weton Ini Punya Tekad Baja Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya bukan hanya berkaitan dengan keberuntungan dan perjalanan hidup, tetapi juga dianggap dapat menggambarkan sifat serta karakter seseorang.

Sejumlah weton diyakini memiliki mental yang kuat, daya juang tinggi, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan.

Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Lalu, weton apa saja yang dipercaya memiliki karakter sekuat baja tersebut?

Mengutip kanal YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang disebut mempunyai kepribadian tangguh dan tekad yang kokoh menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Wage Mereka yang terlahir di hari Jumat Wage memiliki kharisma luar biasa yang membuat orang lain segan dan terpesona.

Kepribadian mereka tidak meledak-ledak secara langsung, namun mereka menyimpan catatan mental tentang setiap kesalahan yang pernah dilakukan orang lain terhadap mereka.

Ketika waktunya tepat, mereka mampu membalas dengan cara yang cerdas dan terkadang menyakitkan bagi yang bersangkutan.

Keberuntungan luar biasa seringkali menyertai pemilik weton ini, terutama dalam urusan pekerjaan dan rezeki yang mengalir lancar.

Namun, keberuntungan tersebut hadir bersama tanggung jawab besar yang tidak bisa disepelekan begitu saja.