Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 06.36 WIB

Perhatikan Kepribadian Mereka, 6 Weton Ini Punya Rezeki Tak Terhingga Menurut Primbon Jawa

Weton yang diramalkan akan mendapatkan keistimewaan rezeki di tahun 2026. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan akan mendapatkan keistimewaan rezeki di tahun 2026. (dok: magnific)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan peruntungan, termasuk dalam hal rezeki. Sejumlah weton disebut memiliki peluang keberuntungan yang lebih besar dalam urusan finansial.

Hal tersebut sering dihubungkan dengan karakter positif yang dimiliki, seperti kerja keras, kemampuan membangun relasi, serta keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kombinasi sifat-sifat inilah yang diyakini menjadi salah satu faktor yang membawa kelancaran rezeki.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang disebut memiliki rezeki berlimpah karena mampu memaksimalkan kepribadian istimewa mereka menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Mereka yang terlahir di weton ini dipercaya mendapat naungan Tunggak Semi yang membawa keberuntungan berlimpah. Keistimewaan utamanya terletak pada kepandaian yang merata di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal mengundang rezeki.

Keikhlasan hati menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menjalankan bisnis dan pekerjaan. Kekayaan yang didapat dipercaya akan bertahan hingga masa tua, seperti analogi gunung yang menjulang dan lautan yang tak bertepi.

2. Kamis Kliwon

Dengan neptu 16, weton ini berada di bawah naungan Oro yang melambangkan keberlimpahan rezeki dan budi pekerti yang baik. Kepribadian mereka dikenal periang dan memiliki tingkat empati yang tinggi, ditambah kemampuan beradaptasi yang sangat baik dengan lingkungan sekitar.

Wawasan yang luas dan sifat pemaaf menjadi modal utama dalam membangun relasi yang menguntungkan. Keberuntungan dalam pekerjaan selalu menyertai langkah mereka, bagaikan lautan yang tak pernah kering dan gunung yang tak pernah runtuh.

3. Minggu Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Seolah Punya Aura Pengasihan, 8 Weton Ini Selalu Jadi Pusat Perhatian Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Seolah Punya Aura Pengasihan, 8 Weton Ini Selalu Jadi Pusat Perhatian Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.49 WIB

6 Weton yang Hidup Mapan dan Berkecukupan Setelah Melewati Perjuangan Berat Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

6 Weton yang Hidup Mapan dan Berkecukupan Setelah Melewati Perjuangan Berat Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.15 WIB

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat Drastis Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Makmur! - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat Drastis Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Makmur!

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore