Perhatikan Kepribadian Mereka, 6 Weton Ini Punya Rezeki Tak Terhingga Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan peruntungan, termasuk dalam hal rezeki. Sejumlah weton disebut memiliki peluang keberuntungan yang lebih besar dalam urusan finansial.

Hal tersebut sering dihubungkan dengan karakter positif yang dimiliki, seperti kerja keras, kemampuan membangun relasi, serta keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kombinasi sifat-sifat inilah yang diyakini menjadi salah satu faktor yang membawa kelancaran rezeki.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang disebut memiliki rezeki berlimpah karena mampu memaksimalkan kepribadian istimewa mereka menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Mereka yang terlahir di weton ini dipercaya mendapat naungan Tunggak Semi yang membawa keberuntungan berlimpah. Keistimewaan utamanya terletak pada kepandaian yang merata di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal mengundang rezeki.

Keikhlasan hati menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menjalankan bisnis dan pekerjaan. Kekayaan yang didapat dipercaya akan bertahan hingga masa tua, seperti analogi gunung yang menjulang dan lautan yang tak bertepi.

2. Kamis Kliwon

Dengan neptu 16, weton ini berada di bawah naungan Oro yang melambangkan keberlimpahan rezeki dan budi pekerti yang baik. Kepribadian mereka dikenal periang dan memiliki tingkat empati yang tinggi, ditambah kemampuan beradaptasi yang sangat baik dengan lingkungan sekitar.

Wawasan yang luas dan sifat pemaaf menjadi modal utama dalam membangun relasi yang menguntungkan. Keberuntungan dalam pekerjaan selalu menyertai langkah mereka, bagaikan lautan yang tak pernah kering dan gunung yang tak pernah runtuh.