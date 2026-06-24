Scorpio, Libra, Taurus Diprediksi Banjir Rezeki hingga Akhir Juni 2026

JawaPos.com - Kabar baik bagi Anda yang sedang menantikan titik balik dalam urusan finansial. Para ahli astrologi profesional memprediksi pintu rezeki akan terbuka lebar bagi tiga zodiak terpilih menjelang penutupan bulan ini.

Lonjakan finansial ini dipicu oleh momen-momen terakhir planet Jupiter berada di rasi bintang Cancer. Fenomena pergeseran energi langit tersebut dipercaya membawa getaran positif yang sangat kuat untuk urusan kemakmuran, sebelum Jupiter resmi berpindah ke rasi Leo pada akhir Juni 2026.

Dikutip dari Your Tango, para astrolog menjelaskan posisi Jupiter di Cancer merupakan salah satu fase paling melimpah dan membuka peluang keberuntungan sepanjang tahun. Energi kosmik ini bekerja secara spesifik dalam mendongkrak kondisi finansial beberapa tanda bintang, seolah uang datang mencari pemiliknya tanpa hambatan berarti.

Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

1. Scorpio: Waktunya Menikmati Limpahan Bonus Bagi Anda pemilik zodiak Scorpio, tahun ini mungkin terasa cukup berat dan penuh dengan ujian yang melelahkan. Namun, roda kehidupan dipastikan berputar dan masa-masa sulit tersebut kini mulai berakhir.

Kehadiran planet Jupiter di minggu terakhir rasi Cancer menjadi pemicu utama datangnya keajaiban dana segar. Selama periode emas ini, Scorpio memiliki peluang besar untuk mendapatkan kenaikan gaji atau bonus signifikan di tempat kerja.

Selain dari jalur karier utama, keuntungan finansial diprediksi datang dari sumber tidak terduga. Mulai dari pembagian warisan hingga dana pengembalian pajak, saldo rekening Anda siap meroket tajam.

Periode ini juga menjadi waktu paling menguntungkan karena adanya dukungan dari orang-orang berpengaruh di sekitar Anda.