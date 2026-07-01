Energinya Positif, 4 Shio Ini Bakal Diberkahi Rezeki Melimpah dalam Waktu Dekat

JawaPos.com - Dalam waktu dekat, sejumlah Shio diperkirakan akan mendapatkan keberuntungan besar, khususnya dalam hal rezeki.

Keberuntungan tersebut diyakini datang dari berbagai sumber, mulai dari pekerjaan, usaha, hingga bantuan yang tidak terduga.

Bentuk rezekinya pun beragam, bisa berupa peningkatan penghasilan, peluang baru dalam karier atau bisnis, maupun hal-hal lain yang membawa perubahan positif dalam kehidupan.

Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom pada Rabu (1/7), terdapat empat Shio yang disebut-sebut akan memperoleh limpahan rezeki dalam waktu dekat.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau memiliki simbol kerja keras dan ketekunan. Selama ini mereka menanggung beban berat tanpa banyak mengeluh. Namun, waktu gelap itu akan segera berlalu energi positif tengah mengalir deras, peluang usaha datang tak terduga, dan bantuan finansial dari arah yang tak disangka akan menyentuh hidup mereka.

Utang yang selama ini menghantui mereka, perlahan namun pasti akan terselesaikan. Mereka yang sabar akan menuai hasil luar biasa.

2. Shio Tikus

Cerdas dan lincah membaca peluang, tak jarang mereka terjebak dalam situasi finansial rumit karena terlalu banyak mencoba.