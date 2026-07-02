Jangan Sampai Salah Langkah, Ini Deretan Karier yang Cocok Berdasarkan Tanggal Lahir

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir diyakini memiliki makna tersendiri yang mencerminkan karakter, potensi, serta kelebihan dan kekurangan seseorang.

Kepercayaan ini juga menyebutkan bahwa angka kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai bidang pekerjaan yang dinilai paling sesuai dengan bakat dan kemampuan individu.

Mengutip Astrotalk, berikut rekomendasi karier yang dipercaya paling cocok berdasarkan tanggal lahir.

1. Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Orang-orang dengan tanggal lahir ini dapat menjadi pemimpin dan manajer yang baik sekaligus memimpin tim tanpa hambatan.

Mereka juga dapat mencoba melamar pekerjaan di pemerintahan yang merupakan karier paling cocok untuknya.

2. Tanggal lahir 2, 11, 20, 29

Orang-orang dengan tanggal lahir ini sangat kreatif, dapat menjadi penyembuh dan perawat.

Ini karena mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang baik sehingga kepedulian bawaan mendorongnya untuk menjadi seperti itu.