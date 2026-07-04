Seumur Hidup Penuh Kemakmuran, 9 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Bakal Terbebas dari Masalah Keuangan

Ilustrasi tanggal lahir yang akan menarik keberuntungan dan kemakmuran. (freepik)
JawaPos.com – Kekhawatiran mengenai kondisi keuangan merupakan hal yang umum dialami banyak orang, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melunasi tagihan, maupun mengelola berbagai pengeluaran lainnya.
Namun, dalam pandangan numerologi, terdapat beberapa tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kondisi finansial yang stabil.
Mereka disebut mampu mengatur keuangan dengan baik sehingga terhindar dari tekanan ekonomi dan dapat menjalani hidup dengan lebih tenang serta percaya diri.
Mengutip English Jagran, terdapat sembilan tanggal lahir yang diyakini berpotensi terbebas dari persoalan finansial dan menikmati kehidupan yang lebih makmur.
1. Tanggal 1, 19, dan 28
Orang-orang dengan tanggal lahir ini terbaik dalam hal mengelola uang. Mereka semangat, pekerja keras, dan membuat pilihan cerdas dalam mengelola uang.
Mereka tidak menghabiskan semua uang sekaligus, sebaliknya menabung dan merencanakan masa depan.
Selain itu, mereka tidak membuat keputusan yang terburu-buru dan berisiko. Mereka mengambil waktu dan membuat pilihan yang baik dalam jangka panjang.
Pendekatan yang mantap ini membuat mereka merasa tenang dan aman, bahkan jika keadaan tidak pasti.
2. Tanggal 5, 14, dan 23
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