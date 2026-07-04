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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.59 WIB

Murah Rezeki, 5 Zodiak Ini Selalu Dikejar Uang dari Segala Arah

Ilustrasi Dikejar Uang dan Keberuntungan Tanpa Usaha Besar. (freepik)

JawaPos.com – Banyak orang tertarik mempelajari astrologi untuk memahami bagaimana zodiak dipercaya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Meski keberhasilan finansial tetap bergantung pada kerja keras dan keputusan yang tepat, astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang dinilai lebih sering mendapat keberuntungan dalam hal rezeki.

Mengutip Moneycontrol, berikut lima zodiak yang disebut memiliki peluang besar untuk selalu dikelilingi keberuntungan finansial. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan praktis. Mereka pandai menabung dan meluangkan waktu untuk membangun kekayaan.

Mereka tidak terburu-buru, lebih memilih jalan yang mantap dan perlahan untuk meraih kesuksesan finansial.

Selain itu, menyukai investasi yang stabil dan tumbuh perlahan seiring waktu.

Cara hati-hati dalam mengelola uang ini mungkin tampak lambat, tetapi dapat menghasilkan keuntungan besar di masa mendatang.

2. Capricorn

Capricorn dikenal karena kerja keras dan kemampuan membuat rencana. Mereka sangat disiplin dan suka memiliki rencana yang jelas.

Dalam hal keuangan, mereka berhati-hati dan selalu memikirkan masa depan.

Sosoknya bertekad untuk sukses dan tidak takut berusaha keras mencapai tujuan.

Baik melalui pekerjaan, bisnis, atau investasi cerdas, mereka terus bekerja keras untuk membangun kekayaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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