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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.42 WIB

Dianugerahi Kecerdasan, 7 Shio Ini Berbakat Hasilkan Jutaan Rupiah dalam Waktu Singkat

ilustrasi shio banyak rezeki. (freepik)

JawaPos.com – Shio merupakan bagian dari astrologi Tiongkok yang telah lama dikenal dan masih dipercaya oleh banyak orang hingga kini.

Dalam sistem kepercayaan ini, terdapat 12 shio yang masing-masing diyakini memiliki karakter, sifat, dan keunikan yang berbeda.

Selain sering dikaitkan dengan kepribadian serta perjalanan hidup, shio juga dipercaya berkaitan dengan keberuntungan, termasuk dalam urusan rezeki dan keuangan.

Mengutip Naurakom, ada tujuh shio yang disebut memiliki kecerdasan dan bakat sehingga berpeluang meraih penghasilan besar dalam waktu singkat.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, dan berpikiran tajam.

Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik, terutama dalam hal keuangan.

Mereka pengelola keuangan yang andal, mampu mengatur keuangan dengan baik, dan membuat investasi yang menguntungkan. 

2. Macan

Shio Macan dikenal sebagai orang yang percaya diri, berani, dan memiliki insting yang kuat.

Mereka punya keberanian untuk mengambil risiko dalam hal keuangan seperti memulai usaha baru atau melakukan investasi besar-besaran.

Namun, keberanian mereka ini juga didukung dengan kecerdasan dalam memilih investasi yang bisa memberikan keuntungan maksimal.

3. Kambing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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