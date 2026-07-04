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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.30 WIB

Dari Lahir Sudah Pandai, 4 Zodiak Ini Selalu Unggul dalam Segala Hal

Ilustrasi orang yang unggul dalam segala hal.

JawaPos.com – Dalam astrologi, terdapat beberapa zodiak yang dikenal memiliki performa unggul di berbagai aspek kehidupan, mulai dari akademik, kepemimpinan, hubungan sosial, hingga bidang kreatif.

Meski setiap zodiak memiliki kelebihan masing-masing, ada beberapa yang dianggap lebih menonjol karena kemampuan mereka yang serba bisa.

Mengutip Astrotalk, berikut empat zodiak yang disebut sebagai yang terbaik dan unggul dalam berbagai hal yang mereka jalani.

1. Leo

Leo dikenal percaya diri, kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

Mereka berkembang pesat dalam sorotan dan unggul dalam bidang seperti hiburan, berbicara di depan umum, atau kewirausahaan.

Karisma dan semangat membuat mereka tak terhentikan begitu menetapkan tujuan.

Yang menjadikan Leo salah satu yang terbaik dalam segala hal adalah keyakinan diri tak tergoyahkan.

Kombinasi bakat, keberanian, dan pesona memberi mereka keunggulan kuat dalam kompetisi atau tantangan apa pun.

2. Capricorn

Capricorn dikenal disiplin, berorientasi pada tujuan, dan pantang menyerah. Mereka tidak percaya pada jalan pintas.

Juga, mereka mungkin tidak selalu menjadi yang paling lantang di ruangan, tetapi hampir selalu menjadi yang paling dihormati.

Baik dalam bidang akademis, bisnis, atau proyek jangka panjang, mereka mencapai puncak melalui usaha dan strategi yang sungguh-sungguh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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