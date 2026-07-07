8 Tanda Seseorang Diam-Diam Merasa Lebih Unggul dari Anda, Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang diam-diam merasa dirinya lebih baik dari Anda. (freepik)
JawaPos.com - Tidak semua orang yang merasa lebih hebat akan mengatakannya secara langsung. Dalam banyak situasi, rasa superior justru ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang tampak biasa, tetapi menyimpan makna tertentu.
Memahami karakter seseorang memang tidak selalu mudah. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, hingga cara berinteraksi sering kali memberikan sinyal yang berbeda-beda, sehingga diperlukan kepekaan untuk mengenali maksud di balik setiap tindakan.
Mereka yang diam-diam menganggap dirinya berada di atas orang lain umumnya memperlihatkan pola perilaku tertentu secara konsisten. Meski terlihat halus, kebiasaan tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai cara mereka memandang orang di sekitarnya.
Mengutip ulasan dari The Blog Herald, terdapat delapan perilaku yang sering dikaitkan dengan individu yang memiliki rasa superior tersembunyi. Berikut penjelasannya.
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1. Senyum merendahkan
Pernahkah Anda terlibat dalam percakapan di mana lawan bicara Anda tersenyum mengejek? Seolah-olah mereka menoleransi kehadiran Anda alih-alih benar-benar menikmatinya.
Perilaku halus ini adalah tanda klasik seseorang yang diam-diam merasa lebih baik dari Anda. Ini adalah cara mereka untuk mempertahankan kesan superioritas sambil menyamarkannya sebagai kesopanan.
Waspadalah terhadap hal ini. Hal ini lebih umum daripada yang Anda kira, dan ini merupakan tanda bahaya langsung bahwa orang yang Anda hadapi mungkin tidak menghormati Anda sebagaimana mestinya.
2. Saran yang tidak diminta
Perilaku memberi nasihat tanpa diminta merupakan tanda lain yang menunjukkan seseorang yang diam-diam merasa lebih baik dari Anda. Mereka yakin cara mereka adalah cara yang 'benar', dan mereka tidak akan ragu memaksakannya kepada Anda.
3. Saling mengungguli secara terus-menerus
Anda baru saja selesai bercerita tentang akhir pekan Anda, dan alih-alih bereaksi terhadap cerita Anda, mereka malah bercerita sendiri, yang tentu saja jauh lebih menarik atau dramatis daripada cerita Anda.
Ini adalah manifestasi klasik dari persaingan sosial. Menurut psikologi sosial, orang yang terus-menerus mengungguli orang lain berusaha untuk menegaskan dominasi atau keunggulan mereka, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya.
Ini bukan sekadar menjengkelkan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa orang yang Anda hadapi merasa lebih baik dari Anda.
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