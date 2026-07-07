8 Tanda Seseorang Diam-Diam Merasa Lebih Unggul dari Anda, Menurut Psikologi

1. Senyum merendahkan

Pernahkah Anda terlibat dalam percakapan di mana lawan bicara Anda tersenyum mengejek? Seolah-olah mereka menoleransi kehadiran Anda alih-alih benar-benar menikmatinya.

Perilaku halus ini adalah tanda klasik seseorang yang diam-diam merasa lebih baik dari Anda. Ini adalah cara mereka untuk mempertahankan kesan superioritas sambil menyamarkannya sebagai kesopanan.

Waspadalah terhadap hal ini. Hal ini lebih umum daripada yang Anda kira, dan ini merupakan tanda bahaya langsung bahwa orang yang Anda hadapi mungkin tidak menghormati Anda sebagaimana mestinya.

2. Saran yang tidak diminta

Perilaku memberi nasihat tanpa diminta merupakan tanda lain yang menunjukkan seseorang yang diam-diam merasa lebih baik dari Anda. Mereka yakin cara mereka adalah cara yang 'benar', dan mereka tidak akan ragu memaksakannya kepada Anda.

3. Saling mengungguli secara terus-menerus

Anda baru saja selesai bercerita tentang akhir pekan Anda, dan alih-alih bereaksi terhadap cerita Anda, mereka malah bercerita sendiri, yang tentu saja jauh lebih menarik atau dramatis daripada cerita Anda.

Ini adalah manifestasi klasik dari persaingan sosial. Menurut psikologi sosial, orang yang terus-menerus mengungguli orang lain berusaha untuk menegaskan dominasi atau keunggulan mereka, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya.