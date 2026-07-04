Dari Mata Turun ke Hati, 5 Zodiak Ini Diyakini Sering Memilih Pasangan dari Penampilan Fisik

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, terdapat beberapa zodiak yang disebut lebih mudah tertarik pada penampilan fisik saat menjalin hubungan asmara.

Meski tetap menghargai sifat dan kepribadian yang baik, kesan pertama bagi mereka sering kali dipengaruhi oleh daya tarik visual.

Sebagian zodiak memandang penampilan menarik sebagai simbol rasa percaya diri, sementara yang lain mengaitkannya dengan kemampuan seseorang dalam merawat diri.

Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya lebih mengutamakan penampilan fisik dibandingkan kebaikan hati ketika memilih pasangan.

1. Leo

Leo secara alami tertarik pada kemewahan dan pesona. Mereka senang bersama seseorang yang menarik perhatian karena penampilan sangat penting.

Meskipun menghargai kesetiaan, kesan pertama berdasarkan penampilan sering kali memandu pilihan mereka.

Jika seseorang memancarkan rasa percaya diri dan gaya, Leo kemungkinan akan langsung tertarik, bahkan sebelum mengetahui karakter asli orang tersebut.

2. Libra