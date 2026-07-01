5 Alasan Mengapa Orang Cerdas Sulit Menemukan Pasangan Menurut Psikologi, Nomor 3 Bikin Hubungan Sulit Bertahan

JawaPos.com — Kecerdasan sering dianggap sebagai salah satu modal terbesar untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan yang tepat membuat banyak orang cerdas unggul dalam pendidikan maupun karier.

Namun, keunggulan tersebut ternyata tidak selalu membawa kemudahan dalam kehidupan asmara. Tidak sedikit orang dengan kemampuan intelektual tinggi justru merasa kesulitan membangun hubungan romantis yang sehat dan bertahan lama.

Fenomena ini bukan berarti orang cerdas tidak mampu mencintai. Sebaliknya, cara berpikir yang terlalu kompleks, kecenderungan menganalisis segala sesuatu, hingga standar yang sangat tinggi justru dapat menjadi hambatan dalam menjalin kedekatan emosional dengan orang lain.

Dilansir dari YouTube Psych2Go, Rabu (1/7), terdapat sejumlah alasan psikologis yang menjelaskan mengapa banyak orang cerdas merasa lebih sulit menemukan pasangan dibandingkan kebanyakan orang. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu banyak berpikir hingga sulit menikmati proses jatuh cinta

Orang dengan kemampuan berpikir tinggi cenderung menganalisis hampir setiap situasi, termasuk dalam hubungan asmara. Pesan singkat, ekspresi wajah, hingga pilihan kata pasangan dapat dianggap sebagai sesuatu yang harus diuraikan maknanya.

Kebiasaan ini membuat mereka lebih fokus mencari jawaban yang paling logis dibandingkan menikmati momen yang sedang berlangsung. Akibatnya, hubungan terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan, bukan pengalaman emosional yang dijalani bersama.

Menurut Psych2Go, cinta bukanlah sistem yang dapat dioptimalkan melalui logika. Hubungan yang sehat membutuhkan keberanian untuk menerima ketidakpastian, bukan sekadar mencari kepastian melalui analisis.

2. Memiliki standar pasangan yang terlalu sempurna