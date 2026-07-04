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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.49 WIB

8 Tanda Ini Jadi Ciri Pasangan yang Bertemu Secara Online Menurut Psikologi, Apa Saja?

Kualitas pasangan bertemu online menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa pasangan yang bertemu secara daring sering memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari pasangan yang bertemu secara langsung.

Hubungan semacam ini biasanya berkembang melalui pola komunikasi yang berbeda, sehingga memungkinkan kedua individu saling memahami secara lebih mendalam dalam beberapa aspek.

Mulai dari kemampuan beradaptasi dengan teknologi hingga cara berinteraksi yang khas, dinamika hubungan ini kerap menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Mengutip Hack Spirit, berikut delapan kualitas yang disebut dimiliki oleh pasangan yang bertemu secara online menurut perspektif psikologi.

1. Pikiran yang terbuka

Pasangan yang bertemu secara online memiliki keistimewaan dalam hal keterbukaan pikiran yang luar biasa. Mereka cenderung mengenal satu sama lain tanpa dipengaruhi prasangka atau bias tentang penampilan fisik dan status sosial.

Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk terlebih dahulu membangun koneksi yang lebih dalam melalui pemahaman tentang pemikiran, keyakinan, dan perspektif masing-masing. Keterbukaan pikiran ini tidak hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang kesiapan untuk menghadapi pengalaman dan tantangan baru bersama-sama.

2. Komunikasi yang efektif

Pasangan yang memulai hubungan secara online mengembangkan keterampilan komunikasi yang luar biasa karena harus mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka melalui kata-kata tertulis.

Tanpa bisa mengandalkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah, mereka menjadi ahli dalam menyampaikan maksud dengan jelas dan tepat. Keterampilan komunikasi ini tetap menjadi fondasi kuat bahkan setelah mereka bertemu secara langsung. Hal ini membuat mereka lebih mahir dalam memahami satu sama lain, bahkan ketika berada dalam situasi yang berbeda.

3. Kemandirian yang sehat

Pasangan yang bertemu secara online cenderung memiliki kemandirian yang lebih kuat dalam hubungan mereka. Mereka menghargai ruang pribadi dan memahami pentingnya mengejar minat individu sambil tetap memelihara hubungan bersama.

Kondisi ini terbentuk karena pada awalnya mereka menjalani kehidupan terpisah sebelum memutuskan untuk lebih dekat. Kemandirian yang sehat ini membuat hubungan mereka lebih kaya karena masing-masing membawa keunikan ke dalam hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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