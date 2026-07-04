3 Zodiak yang Mampu Menjadi Pasangan Terbaik, Sisi Romantis yang Hanya Ditunjukkan Pada Pasangannya

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Tiga sosok zodiak ini dinilai mampu menjadi pasangan terbaik saat mereka telah jatuh cinta.
Memulai dari sikapnya yang romantis, penuh perhatian, sampai pengertian, mereka hanya akan menunjukkan sisi tersebut kepada seseorang yang benar-benar berhasil memenangkan hati mereka.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang diprediksi mampu menjadi pacar terbaik.
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Pisces
Pisces terkadang terlihat pemalu, sebenarnya mereka hanya sedang mengamati lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kepekaannya terhadap perasaan orang lain menjadi salah satu alasan mengapa pisces dianggap sebagai pasangan yang baik. Kesetiaan juga menjadi salah satu kualitas terbaiknya.
Sagittarius
Sagittarius dikenal sebagai sosok yang sangat tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka juga bukan tipe yang gemar menghakimi atau menyoroti kekurangan pasangannya. Sebaliknya, mereka justru sering bersikap terlalu keras terhadap dirinya sendiri.
Capricorn
Capricorn biasanya terlihat pendiam, kaku, bahkan terkesan menjaga jarak. Capricorn merupakan sosok pekerja keras yang selalu berusaha memberikan hasil terbaik. Capricorn tidak segan mengakui kesalahan saat memang terbukti keliru. Anda akan menemukan sosok romantis yang selama ini jarang diperlihatkan kepada orang lain.
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