3 Zodiak yang Mampu Menjadi Pasangan Terbaik, Sisi Romantis yang Hanya Ditunjukkan Pada Pasangannya

JawaPos.com-Tiga sosok zodiak ini dinilai mampu menjadi pasangan terbaik saat mereka telah jatuh cinta.

Memulai dari sikapnya yang romantis, penuh perhatian, sampai pengertian, mereka hanya akan menunjukkan sisi tersebut kepada seseorang yang benar-benar berhasil memenangkan hati mereka.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang diprediksi mampu menjadi pacar terbaik.

Pisces

Pisces terkadang terlihat pemalu, sebenarnya mereka hanya sedang mengamati lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kepekaannya terhadap perasaan orang lain menjadi salah satu alasan mengapa pisces dianggap sebagai pasangan yang baik. Kesetiaan juga menjadi salah satu kualitas terbaiknya.

Sagittarius

Sagittarius dikenal sebagai sosok yang sangat tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka juga bukan tipe yang gemar menghakimi atau menyoroti kekurangan pasangannya. Sebaliknya, mereka justru sering bersikap terlalu keras terhadap dirinya sendiri.

Capricorn