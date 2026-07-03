Seolah Punya Aura Pengasihan, 8 Weton Ini Selalu Jadi Pusat Perhatian Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki aura pengasihan yang membuat pemiliknya mudah menarik perhatian orang lain. Karisma yang melekat pada diri mereka disebut mampu menciptakan kesan hangat sehingga banyak orang merasa nyaman saat berinteraksi.

Selain memancarkan daya tarik, pemilik weton tersebut juga diyakini memiliki sifat-sifat positif, seperti rendah hati, peduli terhadap sesama, dan mampu memahami perasaan orang lain. Karakter inilah yang dipercaya membuat mereka mudah disukai serta memiliki hubungan sosial yang baik.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut memiliki aura pengasihan sehingga kerap menjadi pusat perhatian dan disenangi banyak orang menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Orang kelahiran weton dengan neptu 9 ini memiliki karakteristik lakuning angin yang membuat mereka selalu ceria dan pandai membawa energi positif bagi sekitarnya. Mereka dianugerahi kemampuan analitis yang kuat, pemikiran kritis, dan semangat belajar yang tinggi, serta tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan.

Dalam hal karier, mereka sangat cocok bergerak di bidang kemasyarakatan, perdagangan, dan aktivitas sosial, serta memiliki kemampuan istimewa dalam mengelola keuangan.

Kecocokan terbaik mereka adalah dengan pemilik neptu 10 dan 15, seperti Jumat Wage, Selasa Pon, Rabu Kliwon, Minggu Legi, dan Kamis Pahing. Meski memiliki stamina yang baik, mereka perlu ekstra menjaga kesehatan dan menghindari sifat keras kepala yang bisa menghambat kesuksesan.

2. Rabu Pahing

Mereka yang lahir dengan neptu 16 ini dikenal memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Kepribadian mereka yang tulus dan tidak mudah tersulut amarah membuat mereka disenangi banyak orang.