3 Zodiak yang Perlu Kepastian Saat Pacaran, Paling Anti dengan HTS

JawaPos.com-Setiap orang sesekali memberikan kepastian dan diyakinkan bahwa dirinya dicintai.

Namun, tiga zodiak berikut membutuhkan konfirmasi tentang cinta serta komitmen dari pasangan lebih sering dibandingkan zodiak lainnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) tiga zodiak ini paling anti saat mereka terjebak di dalam hubungan HTS tanpa kepastian.

Aries

Aries menikmati setiap proses pendekatan dan begitu terpikat oleh romansa yang sedang dijalani. Aries membutuhkan kepastian dari pasangannya, bahwa mereka tidak harus terus berusaha sendirian dan bahwa pasangannya tidak akan meninggalkan mereka.

Cancer

Cancer membutuhkan banyak perhatian dan kepastian agar tetap merasa percaya diri dan bahagia. Cancer mudah menangkap perubahan suasana hati pasangannya. Mereka sering menganggap perubahan kecil itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya.

Leo