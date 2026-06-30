3 Zodiak yang Perlu Kepastian Saat Pacaran, Paling Anti dengan HTS

Ilustrasi situationship/Magnific
JawaPos.com-Setiap orang sesekali memberikan kepastian dan diyakinkan bahwa dirinya dicintai.
Namun, tiga zodiak berikut membutuhkan konfirmasi tentang cinta serta komitmen dari pasangan lebih sering dibandingkan zodiak lainnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) tiga zodiak ini paling anti saat mereka terjebak di dalam hubungan HTS tanpa kepastian.
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Aries
Aries menikmati setiap proses pendekatan dan begitu terpikat oleh romansa yang sedang dijalani. Aries membutuhkan kepastian dari pasangannya, bahwa mereka tidak harus terus berusaha sendirian dan bahwa pasangannya tidak akan meninggalkan mereka.
Cancer
Cancer membutuhkan banyak perhatian dan kepastian agar tetap merasa percaya diri dan bahagia. Cancer mudah menangkap perubahan suasana hati pasangannya. Mereka sering menganggap perubahan kecil itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya.
Leo
Leo juga menyukai perhatian dalam bentuk sentuhan fisik maupun perlakuan yang membuat mereka merasa istimewa. Leo ingin menjadi orang paling penting di dalam kehidupan pasangannya. Bagi leo. Kepastian cinta dapat ditunjukkan melalui perhatian yang konsisten.
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