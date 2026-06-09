7 Kesenangan Sederhana dari Tahun 90-an yang Tidak Akan Pernah Dipahami Anak-Anak Zaman Sekarang Menurut Psikologi

seseorang yang menunggu acara favorit tayang di tv./Magnific/freepik
JawaPos.com - Ada sesuatu yang unik dari masa kecil dan remaja di era 1990-an. Hidup memang tidak semudah sekarang. Tidak ada media sosial, internet masih terbatas, dan hiburan tidak selalu tersedia hanya dengan menyentuh layar.
Namun justru karena keterbatasan itulah, banyak orang yang tumbuh di era tersebut memiliki kenangan yang sangat berkesan.
Menariknya, psikologi menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemudahan atau kelimpahan pilihan. Justru pengalaman yang melibatkan penantian, interaksi langsung, dan kejutan kecil dalam kehidupan sehari-hari sering kali menghasilkan kepuasan emosional yang lebih mendalam.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat tujuh kesenangan sederhana khas tahun 90-an yang mungkin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1. Menunggu Acara Favorit Tayang di Televisi
Bagi generasi 90-an, tidak ada istilah menonton kapan saja. Jika ingin menyaksikan kartun atau serial favorit, mereka harus menunggu jadwal tayangnya.
Ketika jam tayang tiba, seluruh aktivitas seolah berhenti. Ada rasa antusias dan kegembiraan yang sulit dijelaskan.
Menurut psikologi, menunggu sesuatu yang menyenangkan menciptakan apa yang disebut anticipatory pleasure, yaitu kebahagiaan yang muncul bahkan sebelum pengalaman itu terjadi. Proses menanti ternyata mampu meningkatkan kadar dopamin di otak, sehingga momen yang ditunggu terasa lebih berharga.
Sementara sekarang, hampir semua tontonan tersedia secara instan melalui layanan streaming. Kemudahan ini justru mengurangi sensasi antisipasi yang dulu menjadi bagian dari kesenangan itu sendiri.
2. Bermain di Luar Rumah Sampai Matahari Terbenam
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