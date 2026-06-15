3 Zodiak Paling Drama Saat Pacaran, Gemar Mencari-Cari Masalah yang Sebenarnya Tidak Ada

JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut merasa khawatir hubungan yang sedang dijalani akan segera berakhir.

Mereka cenderung overthinking menganggap hal-hal buruk akan menimpa mereka dan pasangannya.

Padahal, sebenarnya tidak ada masalah apapun saat mereka pacaran.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga zodiak yang terlihat paling drama saat pacaran.

Libra

Libra kerap memendam masalah dan perasaan tidak enak yang mereka rasakan. Penting bagi libra untuk segera berbicara dengan pasangan saat masalah muncul. Jangan sampai anda marah atau mengakhiri hubungan hanya karena kesalahpahaman.

Cancer

Cancer merasa dijahati saat seseorang mengubah nada bicaranya. Daripada langsung mengambil kesimpulan dan menganggap hubungan sedang berada di ambang kehancuran, cobalah untuk menanyakan kepastian pada mereka.

Scorpio