4 Zodiak yang Memutuskan Tuk Jomblo Seumur Hidup, Pilih Fokus Pada Kebahagiaan Diri Sendiri

Ilustrasi seorang single/Magnific
JawaPos.com-Menjadi seorang single atau jomblo banyak dipilih anak muda saat ini.
Tuntutan Dalam hubungan dengan berbagai standar pacaran yang tidak realistis, membuat zodiak ini memilih untuk mengalihkan fokusnya untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu.
Beristirahat dari dunia percintaan justru yang mereka pilih. Waktu yang mereka miliki akan dimanfaatkan untuk mengejar karier, menikmati quality time dengan keluarga, maupun memperluas circle pertemanan.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (4/7) empat zodiak berikut memutuskan untuk menjadi jomblo saat ini.
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Virgo
Virgo dikenal sebagai sosok yang sangat sibuk, mereka selalu memiliki proyek baru, pekerjaan, atau petualangan yang menyita sebagian besar waktu mereka. Virgo sengaja memilih untuk tetap melajang supaya bisa berkonsentrasi pada target pribadinya.
Leo
Leo menginginkan pasangan yang mampu memberikan usaha jauh lebih banyak dan membuat mereka merasa benar-benar istimewa. Leo kerap melajang karena mereka memilih memusatkan hubungannya pada keluarga dan sahabat, dibandingkan mencari pasangan.
Capricorn
Capricorn tidak akan terburu-buru menjalin hubungan hanya supaya bisa mengatakan telah mencapai suatu pencapaian di dalam hidupnya. Jatuh cinta memang menyenangkan, namun bukan sebagai syarat utama untuk bisa merasa bahagia. Capricorn lebih banyak mencurahkan waktu dan tenaganya untuk karir dan pencapaian pribadi.
Libra
Libra sadar bahwa menerima dan menghargai diri membutuhkan proses serta usaha yang tidak sedikit. Libra memilih sendiri karena ingin memberikan waktu luang bagi diri sendiri, mengejar impian, atau menjalani proses mengenal jati diri secara lebih mendalam.
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