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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 05.45 WIB

10 Kebiasaan Orang yang Telah Menguasai Seni Tidak Peduli Apa yang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang tidak peduli pada apa yang dipikirkan orang lain./Magnific/yaroslav-astakhov- - Image

seseorang yang tidak peduli pada apa yang dipikirkan orang lain./Magnific/yaroslav-astakhov-

JawaPos.com - Hampir setiap orang pernah merasa khawatir terhadap penilaian orang lain. Takut dianggap gagal, takut dikritik, atau takut tidak diterima adalah bagian alami dari kehidupan sosial manusia.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan sosial yang telah berkembang sejak zaman nenek moyang, ketika diterima oleh kelompok merupakan syarat utama untuk bertahan hidup.

Namun, masalah muncul ketika rasa takut terhadap penilaian orang lain menjadi terlalu besar hingga mengendalikan keputusan, mimpi, bahkan kebahagiaan seseorang.

Banyak orang akhirnya memilih diam daripada menyampaikan pendapat, menunda impian karena takut gagal, atau terus berusaha menyenangkan semua orang meski mengorbankan dirinya sendiri.

Sebaliknya, ada individu yang tampak bebas dari tekanan tersebut. Mereka tetap menghargai masukan, tetapi tidak membiarkan opini orang lain menentukan harga dirinya.

Dalam psikologi, kemampuan ini bukan berarti menjadi cuek, egois, atau antisosial. Justru, mereka memiliki tingkat kepercayaan diri, regulasi emosi, dan penerimaan diri yang lebih sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat sepuluh kebiasaan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang telah menguasai seni untuk tidak terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain.

1. Mereka Memiliki Harga Diri yang Berasal dari Dalam Diri

Psikologi membedakan antara validasi eksternal dan validasi internal. Orang yang bergantung pada pujian akan merasa bahagia hanya ketika orang lain mengakuinya. Sebaliknya, mereka yang memiliki validasi internal menilai dirinya berdasarkan nilai, usaha, dan perkembangan pribadi.

Mereka tidak membutuhkan tepuk tangan setiap saat. Mereka tahu bahwa keberhasilan bukan selalu tentang pengakuan publik, melainkan tentang proses yang telah dijalani.

Editor: Hanny Suwindari
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