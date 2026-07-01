Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.39 WIB

4 Zodiak Merasa Pasangannya Terlihat Sempurna untuk Mereka, Sulit Percaya Diri dan Merasa Insecure Saat Menjalin Hubungan Asmara

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki kepercayaan diri tinggi di dalam urusan percintaan.

Mereka tahu dengan pasti nilai di dalam dirinya, sehingga merasa pantas mendapatkan pasangan terbaik.

Namun, ada juga tipe zodiak yang lebih sering merasa insecure di dalam hubungan asmara, sehingga kerap melihat pasangan mereka terlalu sempurna untuk dirinya.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (1/7) berikut zodiak yang kerap merasa insecure saat menjalin hubungan asmara.   

Cancer terjebak di dalam hubungan yang tidak seimbang karena mereka berusaha mengimbangi pasangan dengan melakukan segala hal yang mereka bisa. Mereka menganggap pasangan terlalu baik untuk dimiliki, sehingga mereka harus bekerja keras supaya orang tersebut tetap bertahan di sisinya.

Pisces sulit mengatakan tidak karena ingin diterima dan disukai. Hal itu yang membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan. Mereka akan merasa beruntung hanya karena orang tersebut mau meluangkan sedikit waktunya. Pisces akhirnya yakin bahwa mereka sedang mengejar seseorang yang terlalu sempurna.

Libra hanya jatuh cinta dengan sosok yang dianggap luar biasa. Mereka selalu merasa orang yang disukai lebih unggul dalam segala hal karena telah menganggapnya seperti malaikat. Mereka tetap percaya bahwa dirinya layak untuk memperjuangkan cinta tersebut. 

Capricorn dikenal cukup skeptis. Mereka sering merasa gebetannya berada di luar jangkauan sehingga menganggap tidak ada guna mengejar orang tersebut. Capricorn jarang memberi ruang pada rasa optimisme di dalam urusan cintanya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Di Balik Sifat Misteriusnya, Ini 5 Zodiak yang Ditakdirkan Jadi Pasangan Jiwa Scorpio - Image
Zodiak

Di Balik Sifat Misteriusnya, Ini 5 Zodiak yang Ditakdirkan Jadi Pasangan Jiwa Scorpio

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.20 WIB

4 Zodiak yang Dipenuhi Ragu Saat Pacaran, Butuh Kepastian Saat Pasangan Benar-Benar Tulus - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Dipenuhi Ragu Saat Pacaran, Butuh Kepastian Saat Pasangan Benar-Benar Tulus

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.30 WIB

8 Ciri Orang yang Stalking Mantan Pasangan di Media Sosial Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

8 Ciri Orang yang Stalking Mantan Pasangan di Media Sosial Menurut Psikologi, Apa Saja?

Selasa, 30 Juni 2026 | 01.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore