4 Zodiak Merasa Pasangannya Terlihat Sempurna untuk Mereka, Sulit Percaya Diri dan Merasa Insecure Saat Menjalin Hubungan Asmara

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki kepercayaan diri tinggi di dalam urusan percintaan.
Mereka tahu dengan pasti nilai di dalam dirinya, sehingga merasa pantas mendapatkan pasangan terbaik.
Namun, ada juga tipe zodiak yang lebih sering merasa insecure di dalam hubungan asmara, sehingga kerap melihat pasangan mereka terlalu sempurna untuk dirinya.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (1/7) berikut zodiak yang kerap merasa insecure saat menjalin hubungan asmara.
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Cancer
Cancer terjebak di dalam hubungan yang tidak seimbang karena mereka berusaha mengimbangi pasangan dengan melakukan segala hal yang mereka bisa. Mereka menganggap pasangan terlalu baik untuk dimiliki, sehingga mereka harus bekerja keras supaya orang tersebut tetap bertahan di sisinya.
Pisces
Pisces sulit mengatakan tidak karena ingin diterima dan disukai. Hal itu yang membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan. Mereka akan merasa beruntung hanya karena orang tersebut mau meluangkan sedikit waktunya. Pisces akhirnya yakin bahwa mereka sedang mengejar seseorang yang terlalu sempurna.
Libra
Libra hanya jatuh cinta dengan sosok yang dianggap luar biasa. Mereka selalu merasa orang yang disukai lebih unggul dalam segala hal karena telah menganggapnya seperti malaikat. Mereka tetap percaya bahwa dirinya layak untuk memperjuangkan cinta tersebut.
Capricorn
Capricorn dikenal cukup skeptis. Mereka sering merasa gebetannya berada di luar jangkauan sehingga menganggap tidak ada guna mengejar orang tersebut. Capricorn jarang memberi ruang pada rasa optimisme di dalam urusan cintanya.
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