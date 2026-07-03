5 Shio Ini Dikejar Rezeki, Semua Harapannya Tembus Sampai ke Langit

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio diprediksi akan berada dalam fase keberuntungan yang kuat dengan peluang rezeki yang lebih terbuka. Kondisi ini diyakini membawa dampak positif pada berbagai aspek kehidupan mereka.

Beberapa shio disebut mendapatkan aliran energi positif yang terus mengalir, sehingga berbagai kesempatan baik lebih mudah datang. Tidak hanya dalam bentuk materi, keberuntungan tersebut juga mencakup peluang dan jalan menuju kesuksesan yang lebih luas.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diprediksi akan mendapatkan kelimpahan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 dengan elemen tanah, 1981 dengan elemen logam, 1993 dengan elemen air, 2005 dengan elemen kayu, dan 2017 dengan elemen api memiliki keistimewaan dalam hal spiritual.

Pemilik shio ini dikenal memiliki energi yang luar biasa tinggi dan semangat yang tidak pernah padam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keahlian dan bakat alami yang dimiliki shio Ayam membuat mereka unggul di berbagai bidang profesi dan usaha.

Kemampuan komunikasi yang sangat baik menjadi kunci utama shio Ayam dalam membangun relasi dan jaringan yang luas.

Jaringan pertemanan dan koneksi bisnis yang kuat membuka peluang emas untuk meraih kekayaan dari berbagai sumber.