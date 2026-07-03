Rezekinya Sangat Deras, 5 Shio Ini Naik Pangkat Jadi Orang Kaya

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio diprediksi akan mengalami peningkatan keberuntungan pada pertengahan tahun ini. Kondisi tersebut disebut membawa peluang besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial.

Beberapa shio dikabarkan berada dalam fase yang menguntungkan, sehingga berbagai kesempatan baru terus bermunculan. Situasi ini dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kondisi hidup dan mencapai kestabilan finansial yang lebih baik.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diprediksi akan mengalami kelimpahan rezeki dan berpotensi meraih kesuksesan finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga memiliki reputasi sebagai lambang kekuatan dan keberuntungan yang luar biasa di dunia kerja.

Mereka yang terlahir di tahun Naga, khususnya 1964 (unsur kayu), 1976 (unsur api), 1988 (unsur tanah), 2000 (unsur logam), dan 2012 (unsur air), dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik.

Dalam lingkungan profesional, Shio Naga cenderung mendapat penghormatan tinggi dari rekan kerja dan atasan karena dedikasi mereka yang tinggi.

Kemampuan kepemimpinan mereka terlihat jelas ketika menghadapi situasi yang berubah-ubah, dimana mereka mampu mengelola tim dengan strategi yang tepat.

Di bidang keuangan, investasi yang dilakukan Shio Naga sering kali memberikan hasil yang menguntungkan karena naluri bisnis mereka yang tajam.