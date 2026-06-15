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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 15 Juni 2026 | 20.18 WIB

4 Zodiak yang Dikenal Paling Pantang Menyerah, Selalu Punya Energi untuk Bangkit dari Kegagalan

Ilustrasi seseorang yang tidak menyerah/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak menyerah/freepik

JawaPos.com - Beberapa zodiak membiarkan rasa kecewa dan kegagalan menguasai diri mereka.

Mereka menyerah terlalu cepat pada impian karena tidak ingin lagi menghadapi tekanan dan stres.namun, ada juga zodiak yang tidak pernah menyerah pada diri sendiri.

Mereka tetap bertahan meskipun harus menghadapi risiko besar. Mengutip informasi dari laman collective.word berikut empat zodiak yang pantang menyerah meskipun telah menghadapi kegagalan berkali-kali.

Aries akan memproses apa yang terjadi bangkit kembali sebagai pribadi yang lebih kuat. Aries juga tidak akan menyerah pada tujuan hanya karena membutuhkan waktu lebih untuk mencapainya.

Saat aries menginginkan sesuatu, hampir tidak ada yang bisa menggantikan mereka.

Virgo adalah pemecah masalah paling ulung. Mereka akan menjadikan sesuatu sebagai pelajaran yang berharga.

Virgo selalu berusaha mengembangkan diri karena mereka menyadari bahwa setiap orang masih berada di dalam proses menjadi versi terbaik di dalam dirinya.

Aquarius tidak takut bekerja keras karena mereka memahami bahwa hal-hal baik membutuhkan proses. Dalam perjalanannya,mungkin akan ada hambatan dan kemunduran, tetapi aquarius tidak akan pernah menyerah.

Sebaliknya, mereka akan terus maju dan bertahan, seberat apapun tantangan yang mereka hadapi.

Leo dipenuhi rasa percaya diri serta kreativitas. Meskipun tidak langsung mendapatkan apa yang diinginkan pada percobaan pertama, tapi hal itu tidak membuat mereka merasa gagal dan kehilangan arah.

Editor: Hanny Suwindari
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