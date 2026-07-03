Jadi Takdirnya, 3 Shio Ini Diramalkan Bakal Punya Rezeki Banyak dan Alami Kejayaan Besar

JawaPos.com -- Menurut astrologi Tionghoa, tahun ini diprediksi menjadi periode yang penuh peluang bagi beberapa shio. Mereka diyakini akan mengalami peningkatan keberuntungan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi keuangan hingga perkembangan karier.

Sejumlah shio juga disebut berada dalam fase yang menguntungkan, sehingga berpeluang memperoleh rezeki yang lebih lancar serta berbagai kesempatan baru untuk meraih kesuksesan. Momentum ini dipercaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Mengutip penjelasan dari Naura Kom, terdapat tiga shio yang diramalkan sedang berada di puncak keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki yang melimpah menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga merupakan simbol kekuatan, kekuasaan, keberuntungan, dan kemuliaan dalam budaya Tionghoa.

Orang yang lahir pada tahun Shio Naga ini secara alami memiliki karisma dan visi yang kuat. Mereka cenderung dapat menarik kekayaan dan mencapai posisi tinggi dalam karir atau bisnis.

Keberanian mereka dalam mengambil risiko besar seringkali membuahkan hasil yang sepadan.

Aura kepemimpinan dan kemampuan menginspirasi orang lain akan membuka jalan menuju kejayaan.

2. Shio Kuda