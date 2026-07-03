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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.31 WIB

Rezekinya Moncer, 6 Weton Ini Kaya Raya Lantaran Kepribadiannya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya dikaitkan dengan peruntungan hidup, tetapi juga dipercaya mencerminkan karakter yang dimiliki seseorang. Beberapa weton disebut mempunyai kepribadian yang khas, yang diyakini berpengaruh terhadap datangnya keberuntungan dan peluang rezeki.

Selain usaha dan kerja keras, sifat-sifat positif yang melekat pada pemilik weton tertentu dipercaya turut membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Karakter yang unik tersebut dinilai mampu membantu mereka membangun relasi, memanfaatkan peluang, dan menarik berbagai kesempatan yang menguntungkan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi memperoleh rezeki melimpah karena kepribadian unik menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Orang-orang yang lahir pada weton ini memiliki keistimewaan mendapatkan rezeki sebesar gunung dan seluas lautan. Di bawah naungan Tunggak Semi, mereka dianugerahi kepandaian dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal finansial.

Kepribadian mereka menonjol dengan sifat yang selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia bisnis dan pekerjaan, mereka senantiasa diliputi keberuntungan yang akan bertahan hingga masa tua.

2. Kamis Kliwon

Dengan neptu 16, weton ini membawa keberkahan rezeki dan budi pekerti yang baik. Kepribadian mereka dikenal periang dan memiliki empati tinggi, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.

Mereka diberkahi dengan wawasan yang luas dan jiwa pemaaf yang besar. Keberuntungan dalam pekerjaan selalu menyertai langkah mereka, yang membawa pada kesuksesan finansial yang berlimpah.

3. Minggu Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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