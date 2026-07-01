Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.14 WIB

Kaya Raya di Usia Muda, 5 Shio Ini Bisa Buka Pintu Rezeki Keluarganya

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter, tingkat keberuntungan, kelemahan, serta perjalanan hidup yang berbeda-beda.

Meski begitu, ada beberapa shio yang dianggap memiliki peluang lebih besar dalam membawa keberkahan rezeki bagi keluarga, berkat kerja keras dan tekad kuat untuk meraih kesuksesan.

Mengutip naurakom, terdapat lima shio yang disebut-sebut sebagai pembawa rezeki keluarga dan berpotensi mencapai kekayaan di usia muda. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Macan 

Shio Macan dikenal berani, gigih, dan berpotensi pada tujuan. Karakteristik ini membawanya pada kemakmuran hidup.

Mereka tidak mudah menyerah, selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap bidang kehidupan agar meraih tujuan.

Dengan kemampuan tersebut, mereka mencapai kesuksesan karier di usia muda sekaligus menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

2. Kuda 

Shio Kuda dikenal penuh semangat, berani, dan gigih dalam mencapai tujuan.

Mereka tak takut mengambil risiko, dengan sikap pantang menyerah meraih kesuksesan sesuai keinginan.

Alhasil ini mendatangkan kemakmuran dan membuat kehidupan keluarganya berjalan mulus tanpa kekurangan.

3. Kambing 

Shio Kambing dikenal lembut, ramah, perhatian, dan bekerja keras meraih tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rezekinya Mengalir Tanpa Henti, 5 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Mengalir Tanpa Henti, 5 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.59 WIB

Usahanya Berbuah Manis, 8 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Usahanya Berbuah Manis, 8 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya dalam Waktu Dekat

Rabu, 1 Juli 2026 | 20.59 WIB

Rezekinya Sulit Putus! Inilah 8 Weton yang Dipercaya Memiliki Takdir Hidup Makmur dan Kaya raya Seumur Hidup - Image
Zodiak

Rezekinya Sulit Putus! Inilah 8 Weton yang Dipercaya Memiliki Takdir Hidup Makmur dan Kaya raya Seumur Hidup

Rabu, 1 Juli 2026 | 17.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore