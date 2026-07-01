Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.24 WIB

Bergelimang Harta, 7 Zodiak Ini Ditakdirkan Jalani Kehidupan Super Mewah

Ilustrasi zodiak hidup mewah di tahun 2026. Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan kuat untuk menarik kemewahan, kekayaan, dan gaya hidup serba mewah.

Mereka kerap berada di lingkungan yang penuh kemewahan, baik karena selera yang elegan, daya tarik pribadi, maupun ambisi yang besar dan tidak mudah goyah.

Mengutip astrisevatalk, ada tujuh zodiak yang disebut memiliki peluang besar untuk menjalani hidup bergelimang harta dan kemewahan. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Taurus

Taurus terlahir untuk memiliki kesejahteraan terbesar dalam hal memiliki kehidupan yang berkualitas.

Mereka mungkin punya sikap boros untuk menghabiskan banyak uang. Ini bukan hanya tentang pengeluaran, namun menciptakan kekayaan.

Zodiak ini memuja barang-barang antik dan selalu ingin menonjol. Entah membeli rumah atau mobil mewah, mereka tidak pernah ragu untuk mendapatkannya.

2. Aquarius

Aquarius terlahir dengan minat besar pada uang dan mereka menciptakan banyak sumber kekayaan.

Mereka memiliki selera yang bagus dalam membeli gadget dan melakukan perjalanan liburan.

Singkatnya, zodiak ini suka menjalani gaya hidup mewah.

3. Capricorn

Capricorn memiliki selera tinggi dan suka kemewahan, juga sangat subjektif dalam pengeluarannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kaya Raya di Usia Muda, 5 Shio Ini Bisa Buka Pintu Rezeki Keluarganya - Image
Zodiak

Kaya Raya di Usia Muda, 5 Shio Ini Bisa Buka Pintu Rezeki Keluarganya

Kamis, 2 Juli 2026 | 04.14 WIB

Rezekinya Mengalir Tanpa Henti, 5 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Mengalir Tanpa Henti, 5 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.59 WIB

Usahanya Berbuah Manis, 8 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Usahanya Berbuah Manis, 8 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya dalam Waktu Dekat

Rabu, 1 Juli 2026 | 20.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore