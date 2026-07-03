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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.01 WIB

Rezeki Selalu Mengejar, 5 Shio Ini Auto Kaya Menurut Astrologi Tionghoa

Shio diramalkan mendapatkan rezeki lancar dari semesta kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ drobotdean) - Image

Shio diramalkan mendapatkan rezeki lancar dari semesta kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ drobotdean)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio disebut memiliki hubungan yang kuat dengan energi keberuntungan yang datang dari alam semesta. Hal ini diyakini membuat rezeki mereka mengalir lebih lancar dan terus-menerus.

Beberapa shio diprediksi berada pada fase keberuntungan yang lebih tinggi sehingga berpotensi meraih kemapanan dan peningkatan kondisi finansial.

Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diramalkan akan mendapatkan kelancaran rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam memiliki karakteristik sebagai pemimpin alami yang dipenuhi dengan semangat kerja keras yang luar biasa.

Namun, sifat dasar mereka yang tidak sabaran seringkali menjadi penghalang dalam meraih tujuan jangka panjang.

Mereka yang lahir pada tahun 1969 dengan unsur tanah, 1981 dengan unsur logam, 1993 dengan unsur air, 2005 dengan unsur kayu, dan 2017 dengan unsur api memiliki kecenderungan untuk menginginkan hasil instan.

Karakter Ayam yang ambisius membuat mereka sulit menerima proses yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang.

Keinginan untuk meraih pencapaian dengan segera seringkali membuat mereka melewatkan peluang yang sebenarnya lebih menguntungkan di masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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