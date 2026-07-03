Rezeki Selalu Mengejar, 5 Shio Ini Auto Kaya Menurut Astrologi Tionghoa

Shio diramalkan mendapatkan rezeki lancar dari semesta kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ drobotdean)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio disebut memiliki hubungan yang kuat dengan energi keberuntungan yang datang dari alam semesta. Hal ini diyakini membuat rezeki mereka mengalir lebih lancar dan terus-menerus.
Beberapa shio diprediksi berada pada fase keberuntungan yang lebih tinggi sehingga berpotensi meraih kemapanan dan peningkatan kondisi finansial.
Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diramalkan akan mendapatkan kelancaran rezeki menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Ayam
Shio Ayam memiliki karakteristik sebagai pemimpin alami yang dipenuhi dengan semangat kerja keras yang luar biasa.
Namun, sifat dasar mereka yang tidak sabaran seringkali menjadi penghalang dalam meraih tujuan jangka panjang.
Mereka yang lahir pada tahun 1969 dengan unsur tanah, 1981 dengan unsur logam, 1993 dengan unsur air, 2005 dengan unsur kayu, dan 2017 dengan unsur api memiliki kecenderungan untuk menginginkan hasil instan.
Karakter Ayam yang ambisius membuat mereka sulit menerima proses yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang.
Keinginan untuk meraih pencapaian dengan segera seringkali membuat mereka melewatkan peluang yang sebenarnya lebih menguntungkan di masa depan.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar