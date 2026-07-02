Jadi Berkah, 3 Weton Ini Dikenal sebagai Pembawa Keberuntungan Besar

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau hari kelahiran dipercaya memiliki peran penting dalam membentuk perjalanan hidup seseorang, termasuk karakter dan rezeki yang dimilikinya.

Berdasarkan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang secara turun-temurun diyakini membawa keberuntungan besar, khususnya dalam aspek keuangan.

Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dikenal memiliki aura keberuntungan kuat dan dipercaya membawa kelimpahan rezeki bagi pemiliknya.

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1. Rabu Legi

Weton Rabu Legi merupakan salah satu weton yang menyimpang segudang misteri dan mitos yang tak jarang membuat geger satu kampung. Tidak hanya dipercaya membawa karakter yang kuat tapi juga dianggap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Jawa.

Orang yang lahir dengan weton Rabu Legi dikenal sebagai orang yang rajin, berprinsip kuat, dan gemar membantu sesama.

Sifat gigih dan semangat pantang menyerah yang mereka miliki membuat aliran rezeki tetap lancar dan stabil sepanjang hidup.

Mereka memiliki etos kerja yang tinggi serta kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal, sehingga tidak mudah kehilangan kesempatan emas.

Selain itu, mereka juga dikenal sebagai pemikir yang cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal urusan finansial.