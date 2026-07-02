Berubah Seketika, 10 Weton Ini Diramalkan Keuangannya Paling Bersinar di Tahun 2026

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh ujian sehingga sering dikaitkan dengan pelaksanaan ritual ruwatan.

Kepercayaan mengenai weton dan ruwatan menjadi bagian dari tradisi yang menggambarkan cara seseorang memaknai berbagai tantangan dalam kehidupannya.

Sebagian orang meyakini bahwa prosesi ruwatan dapat membantu mengurangi hambatan hidup sekaligus membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Keterkaitan antara weton, ruwatan, serta berbagai cobaan hidup juga kerap dijadikan bahan perenungan tentang makna dan perjalanan nasib seseorang.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, disebutkan bahwa terdapat sepuluh weton yang diprediksi akan memiliki kondisi finansial paling menjanjikan sepanjang tahun 2026.

1. Kamis Legi

Weton Kamis Legi dengan neptu 13 dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Mereka memiliki kekuatan batin yang kuat serta kemampuan luar biasa dalam melihat peluang dengan jernih dan tidak mudah terpengaruh arus.

Tahun 2026 diprediksi menjadi momen kebangkitan bagi pemilik weton ini, baik dalam dunia bisnis maupun karier profesional mereka.