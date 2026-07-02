Berubah Seketika, 10 Weton Ini Diramalkan Keuangannya Paling Bersinar di Tahun 2026

Ilustrasi Keuangan Melejit (magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh ujian sehingga sering dikaitkan dengan pelaksanaan ritual ruwatan.
Kepercayaan mengenai weton dan ruwatan menjadi bagian dari tradisi yang menggambarkan cara seseorang memaknai berbagai tantangan dalam kehidupannya.
Sebagian orang meyakini bahwa prosesi ruwatan dapat membantu mengurangi hambatan hidup sekaligus membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Keterkaitan antara weton, ruwatan, serta berbagai cobaan hidup juga kerap dijadikan bahan perenungan tentang makna dan perjalanan nasib seseorang.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, disebutkan bahwa terdapat sepuluh weton yang diprediksi akan memiliki kondisi finansial paling menjanjikan sepanjang tahun 2026.
1. Kamis Legi
Weton Kamis Legi dengan neptu 13 dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Mereka memiliki kekuatan batin yang kuat serta kemampuan luar biasa dalam melihat peluang dengan jernih dan tidak mudah terpengaruh arus.
Tahun 2026 diprediksi menjadi momen kebangkitan bagi pemilik weton ini, baik dalam dunia bisnis maupun karier profesional mereka.
Rezeki akan mengalir dari berbagai arah berkat aura kepercayaan yang mereka pancarkan sebagai pemimpin alami yang mampu memetik hasil dari kepercayaan yang telah dibangun selama ini.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan