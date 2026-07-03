3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Meningkat Drastis Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Makmur!

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, ada banyak jalan untuk mencapai kemakmuran hidup.

Selain kerja keras untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan, faktor keberuntungan serta momentum yang tepat juga memegang peranan penting.

Tahun 2026 ini diyakini sebagai waktu yang sangat baik untuk memperbaiki taraf hidup melalui usaha yang halal dan penuh berkah.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan akan mengalami peningkatan rezeki secara drastis di tahun 2026 hingga hidupnya menjadi makmur.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton Senin Wage termasuk salah satu yang diyakini hidupnya senantiasa mendapatkan kemudahan.

Meski begitu, tanpa adanya usaha maka kemudahan yang ada tidak akan banyak memberikan manfaat.

Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini akan jadi waktu yang tepat untuk berusaha dengan keras melalui jalan masing-masing.