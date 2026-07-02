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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 3 Juli 2026 | 03.56 WIB

Keberuntungan Mendekat, 4 Weton Ini Diprediksi Mendapatkan Jalan Kemudahan Menuju Kemapanan

Ilustrasi weton yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar dan kebahagiaan (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang diprediksi akan menikmati keberuntungan besar dan kebahagiaan (Magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dipandang sebagai salah satu penanda yang diyakini berkaitan dengan arah perjalanan hidup seseorang, termasuk harapan akan kemakmuran dan kemapanan.

Beragam interpretasi mengenai weton sering memunculkan rasa penasaran, terutama karena banyak yang mengaitkannya dengan peluang serta proses menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Penafsiran tersebut menghadirkan makna simbolik yang membuat weton dianggap memiliki keterkaitan dengan stabilitas dan keberuntungan dalam hidup.

Setiap weton pun dipercaya memiliki “ritme” tersendiri yang sering dihubungkan dengan terbukanya jalan menuju kondisi yang lebih baik.

Mengutip kanal YouTube Pandawa Cirebon, disebutkan bahwa terdapat sepuluh weton yang diprediksi memperoleh jalan kemakmuran dan menuju kemapanan.

1. Weton Kamis Legi

Weton Kamis Legi memiliki nilai neptu 13 yang dipercaya sebagai kombinasi angka berenergi kuat dalam perhitungan Jawa.

Weton ini berada dalam naungan Tunggak Semi yang melambangkan aliran rezeki berkelanjutan tanpa putus seperti sungai yang mengalir deras.

Tunggak Semi memberikan petanda kelimpahan yang terus-menerus dimana setiap usaha akan membuahkan hasil memuaskan.

Selain itu, weton Kamis Legi juga mendapat pengaruh Kuwat Kemenangan yang membawa arti kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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