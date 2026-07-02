Cepat Melejit, 7 Weton Ini Punya Karakter Cepat Mapan dan Hidupnya Makmur

Weton yang karakternya memang cepat mapan dan hidup lapang.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, beberapa weton diyakini memiliki karakter yang mendukung kesuksesan sehingga lebih mudah mencapai kemapanan dalam hidup.
Setiap weton dipercaya membawa sifat dan potensi yang berbeda, termasuk karakter yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih stabil dan sejahtera.
Berkat ketekunan, sikap bijaksana, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan, pemilik weton tertentu disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kehidupan yang lebih lapang.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki karakter kuat sehingga lebih cepat meraih kemapanan dan kesejahteraan hidup.
1. Minggu Pahing
Orang yang lahir pada weton Minggu Pahing memiliki neptu 14 dari kombinasi hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Pahing bernilai 9.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang dermawan dengan kecerdasan tinggi serta mampu membedakan hal baik dan buruk dengan jelas.
Meski cenderung tertutup, mereka memiliki pemikiran luas yang membuat mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan.
Weton ini memiliki banyak bakat sehingga cocok menekuni bidang pekerjaan apapun dan berpotensi mencapai posisi puncak sebagai atasan.
Mereka sangat menghargai uang namun tetap memilih hidup sederhana dan berhemat dengan perhitungan ekonomis yang matang.
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