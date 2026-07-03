Tak Semua Orang Bisa, 5 Shio Ini Keinginannya Sering Terkabul Cepat Menurut Astrologi Tionghoa

Shio diprediksi mendapatkan rezeki lancar dalam hidup kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ drobotdean)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi akan berada dalam fase keberuntungan yang kuat sepanjang tahun 2026. Kondisi ini disebut membuat aliran rezeki mereka terasa lebih lancar dan minim hambatan.
Berbagai peluang yang datang di tahun tersebut diyakini dapat terwujud dengan lebih mudah, sehingga membawa dampak positif terhadap kondisi finansial maupun kehidupan secara umum. Situasi ini juga dianggap sebagai tanda meningkatnya keberuntungan bagi pemilik shio tertentu.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut akan mendapatkan kelancaran rezeki menurut astrologi Tionghoa.
1. Macan
Shio Macan yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 akan mengalami perkembangan luar biasa dalam aspek percintaan.
Hubungan romantis mereka akan memasuki fase yang penuh keharmonisan dan kegembiraan di penghujung bulan ini.
Bagi yang masih melajang, peluang untuk berjumpa dengan seseorang istimewa sangat terbuka lebar.
Sosok yang akan hadir ini mampu membangkitkan perasaan cinta yang mendalam dan membuat hati berbunga-bunga.
Sementara itu, pasangan yang sudah menjalin hubungan akan menemukan momentum tepat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.
Komitment dan ikatan emosional akan semakin menguat di antara keduanya. Jangan tahan-tahan untuk mengungkapkan perasaan tulus kepada orang yang dicintai.
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