Kejra Keras Berbuah Hasil, 4 Shio Ini Diprediksi Jadi Sultan di Hari Tua

JawaPos.com -- Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio diyakini dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari rezeki, karier, hingga perjalanan hidup secara umum.

Berdasarkan perhitungan dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut memiliki peluang untuk menikmati hasil kerja kerasnya di masa depan. Hal ini dikaitkan dengan datangnya masa kemakmuran yang lebih stabil saat memasuki usia lanjut.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang diprediksi akan hidup sejahtera dan menikmati kemapanan di hari tua menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga khusus yang dilahirkan pada tahun 1964 elemen kayu, 1988 elemen tanah, 2000 elemen logam, dan tahun 2012 elemen air. Shio Naga merupakan Shio yang paling beruntung dalam hal kekayaan.

Menurut ramalan, pemilik Shio ini akan memiliki keberuntungan finansial yang besar di usia tua. Mereka akan hidup dalam kemewahan dan kesenangan serta memiliki karir yang sukses.

Namun untuk mencapai hal tersebut, pemilik Shio Naga harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita mereka.

2. Shio Tikus

Selanjutnya yaitu Shio Tikus yang banyak uang dan siap jadi sultan, khusus yang lahir ditahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah.