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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.01 WIB

Kerja Sat Set, 6 Weton Ini Auto Jadi Kaya Raya di Bulan Juli Menurut Primbon Jawa

Weton jadi kaya raya dan penuh harta di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton jadi kaya raya dan penuh harta di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton diprediksi akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Memasuki bulan Juli, mereka diyakini berpeluang menikmati peningkatan kondisi ekonomi dan memperoleh rezeki yang lebih melimpah.

Ramalan tersebut menyebut bulan Juli sebagai awal fase yang membawa kesempatan baru, terutama bagi weton yang sebelumnya menghadapi banyak kesulitan.

Datangnya periode ini dipercaya membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dengan peluang memperoleh harta yang lebih besar.

Mengutip kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton yang diramalkan berpotensi menjadi kaya raya dan dipenuhi rezeki sepanjang bulan Juli menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing

Weton Minggu Pahing memiliki nilai neptu sebesar 14, yang diperoleh dari perhitungan hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Pemilik weton ini dikenal memiliki intuisi yang tajam dan mudah merasakan kondisi orang-orang di sekitarnya.

Mereka tidak pernah ragu untuk memberikan pertolongan kepada sesama dengan hati yang penuh ketulusan.

Sifat rendah hati dan kemampuan bersosialisasi yang baik membuat mereka mudah diterima dalam berbagai lingkungan pergaulan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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